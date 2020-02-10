Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar 2020 ödülleri ve kazananlar ihtişamlı bir törenle açıklandı. 92’nci Akademi Ödülleri olarak da bilinen Oscar ödülleri için tören, Los Angeles'daki Dolby Theater'da gerçekleşti. Oscar 2020 ödül törenine damga vuran yapım ‘Parazit’ oldu. En iyi erkek oyuncu ödülü ise Joker filmi ile Joaquin Phoenix’e gitti. En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar ödülü ise Bir Zamanlar Holywood’da filmi ile Brad Pitt’in oldu.

Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) törenine Güney Kore yapımı Parazit damgasını vurdu. Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Parazit, önce En İyi Uluslararası Film ve En İyi Yönetmen Ödülleri'ni aldı. Ardından da geceyi En İyi Film Ödülü'nü alarak kapattı. Herkesin Sam Mendes'in 1917 adlı filmini favori gösterdiği film ve yönetmen ödüllerini Parazit'in alması da gecenin sürprizi olarak tarihe geçti.

Parazit'in bir başka özelliği de ilk kez İngilizce dışında bir dilde çekilen filmin hem en iyi yönetmen, hem en iyi film hem de en iyi uluslararası film dallarında Oscar kazanması. Bu arada Güney Kore yapımı Parazit'in ABD'de şaşırtıcı biçimde iyi bir gişe hasılatı elde ettiğini de hatırlatalım. Genellikle kendi dili dışında başka bir dilde alt yazılı film izlemeyi sevmeyen ABD seyircisinin de gönlünü çaldı Parazit.

Geçen yıl Alfonso Cuaron'un İspanyolca çektiği Roma, en iyi yönetmen ve yabancı dilde en iyi film ödüllerini kazanmış, ancak en iyi film ödülünü elinden kaçırmıştı.

Törende ilk olarak en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü açıklandı. Sonuç kimseyi şaşırtmadı bu yılın önemli ödüllerinde olduğu gibi Brad Pitt Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Bu, 56 yaşındaki Brad Pitt'in oyunculuk alanındaki ilk Oscar ödülü. Daha önce Pitt'in yapımcıları arasında bulunduğu 12 Yıllık Esaret, en iyi film dalında Oscar almıştı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü de kimseyi şaşırtmadı. Marriage Story filmindeki performansıyla Laura Dern heykelciği evine götürdü. Dern için bu törenin bambaşka bir anlamı var. Usta oyuncu Oscar ödüllerinin kırmızı halısına ilk kez 45 yıl önce adaylar arasında yer alan annesi Diane Ladd'in yanında 8 yaşında bir küçük kız olarak adım atmıştı. Oyuncu Ladd ile yönetmen Bruce Dern'ün kızı olan Laura Dern yıllar sonra 52 yaşında bir kadın olarak Oscar törenindeydi. Bu kez ona annesi Diane Ladd ve iki çocuğu eşlik etti. Dern ödül kazandığı açıklandığında da annesine sarılarak sevincini paylaştı.

En iyi film: Parazit

En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)

En iyi kadın oyuncu: Renee Zellweger (Judy)

En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)

En iyi uluslararası film: Parazit

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

En iyi orijinal film müziği: Joker

En iyi özgün şarkı: Rocketman