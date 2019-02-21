Oscar 2019 ne zaman? 2019 Oscar Ödülleri adayları - Oscar’a aday olan filmler ve oyuncular
Bu yıl gerçekleşecek olan 91. Oscar Ödül Töreni için heyecan dolu geri sayım başladı. 91. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. En iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen gibi birçok kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Birbirinden başarılı performansların gerçekleşeceği bu özel gece de 2019 Oscar Ödülleri kimlerin olacak? Peki 2019 Oscar töreni ne zaman? İşte Oscar 2019 hakkında merak edilen detaylar...
Dünyanın dört gözle beklediği en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar ödüllleri için geri sayım başladı. Daha şimdiden yakın dönemin en çok konuşulan Oscar’larından biri olan 91. Oscar Ödül Töreni’nde sahneye çıkacak şarkıcılar belli oldu. Gerek sunucusuz olması gerekse de dört ödül kategorisinin önce canlı yayından çıkarılması ve ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atılmasıyla şimdiden en tartışmalı törenlerden biri olan 91. Oscar (Oscar 2019) Ödülleri’nde sahne performansı sergileyecek isimler açıklandı.
2019 Oscar töreni ne zaman?
2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gecede sahiplerini bulacak ve ABC kanalında canlı yayınlanacak.
Oscar’ı seyredenlere 50 bin dolar ödül
91. Oscar Ödülleri’ni (Oscar 2019) canlı olarak yayınlayacak olan ABC kanalı, seyircilere 50 bin dolarlık büyük ödül vaat etti. Kanal, canlı yayın esnasında “Resmi Oscar Oyunu”na katılan seyirciler arasından seçilen bir kişiye para ödülü verecek. Oscar'a geri sayım başlamışken, ödül törenini canlı olarak yayınlayacak ABC kanalından seyircilere ödül duyurusu yapıldı. 24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gece yapılan tören esnasında canlı olarak oyun oynanacak. ABC’nin “Resmi Oscar Oyunu” olarak adlandırdığı interaktif oyunda, her bir kategoride ödül kazananların tahmin edilmesi, sorulara yanıt verilmesi ve canlı olarak yapılan ankete katılmak gerekiyor. Tahminlerde ve soruların yanıtlarında doğru tercihleri işaretleyenler arasından rastgele seçilen bir kişi 50 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.
Sahneye çıkacak şarkıcılar belli oldu
24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gecede sahiplerini bulacak olan 91. Oscar Ödül Töreni’nde ödül adayı Bohemian Rhapsody filmine konu olan Queen grubu sahne alacak. Adam Lambert’in solistliğini üstlendiği Queen grubunun Oscar sahnesinde olacağı haberi, Akademi’nin resmi Twitter hesabında duyuruldu.
Bu heyecanlı gecenin en çok beklenen performansı ise A Star Is Born filminin yıldızları Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın Shallow şarkısı düeti olacak. Yılın en büyük sinema etkinliği 2019 Oscar gecesinde ayrıca Jennifer Hudson I'll Fight şarkısını seslendirirken, Gillian Welch ve David Rawlings When a Cowboy Trades His Spurs for Wings şarkısına düet yapacak.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, daha önce sürpriz bir ismin Mary Poppins Returns filminden The Places I'll Go adlı şarkısı seslendireceğini duyurmuştu. Daha sonra bu ismin ünlü şarkısı Bette Midler olduğu açıklandı. Akademi resmi olarak duyurmasa da Kendrick Lamar ve SZA’nın birlikte Black Panther filminden All the Stars şarkısını seslendirmesi de bekleniyor.
OSCAR ADAYLARI FİLMLER VE OYUNCULAR
En İyi Film
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
En İyi Yönetmen
Spike Lee (BlacKkKlansman)
Pawel Pawlikowski (Cold War)
Yorgos Lanthimos (The Favourite)
Alfonso Cuarón (Roma)
Adam McKay (Vice)
En İyi Kadın Oyuncu
Yalitza Aparicio – Roma
Glenn Close – The Wife
Olivia Colman – The Favourite
Lady Gaga – A Star Is Born
Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?
En İyi Erkek Oyuncu
Christian Bale – Vice
Bradley Cooper – A Star Is Born
Willem Dafoe – At Eternity's Gate
Rami Malek – Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen – Green Book
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Amy Adams (Vice)
Marina De Tavira (Roma)
Regina King (If Beale Street Could Talk)
Emma Stone (The Favourite)
Rachel Weisz (The Favourite)
En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali (Green Book)
Adam Driver (BlacKkKlansman)
Sam Elliot (A Star Is Born)
Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)
Sam Rockwell (Vice)
En İyi Yabancı Film
Capernaum (Lübnan)
Cold War (Polonya)
Never Look Away (Almanya)
Roma (Meksika)
Shoplifters (Japonya)