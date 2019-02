Dünyanın dört gözle beklediği en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar ödüllleri için geri sayım başladı. Daha şimdiden yakın dönemin en çok konuşulan Oscar’larından biri olan 91. Oscar Ödül Töreni’nde sahneye çıkacak şarkıcılar belli oldu. Gerek sunucusuz olması gerekse de dört ödül kategorisinin önce canlı yayından çıkarılması ve ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atılmasıyla şimdiden en tartışmalı törenlerden biri olan 91. Oscar (Oscar 2019) Ödülleri’nde sahne performansı sergileyecek isimler açıklandı.

2019 Oscar töreni ne zaman?

2019 Oscar Ödülleri, 24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gecede sahiplerini bulacak ve ABC kanalında canlı yayınlanacak.

Oscar’ı seyredenlere 50 bin dolar ödül

91. Oscar Ödülleri’ni (Oscar 2019) canlı olarak yayınlayacak olan ABC kanalı, seyircilere 50 bin dolarlık büyük ödül vaat etti. Kanal, canlı yayın esnasında “Resmi Oscar Oyunu”na katılan seyirciler arasından seçilen bir kişiye para ödülü verecek. Oscar'a geri sayım başlamışken, ödül törenini canlı olarak yayınlayacak ABC kanalından seyircilere ödül duyurusu yapıldı. 24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gece yapılan tören esnasında canlı olarak oyun oynanacak. ABC’nin “Resmi Oscar Oyunu” olarak adlandırdığı interaktif oyunda, her bir kategoride ödül kazananların tahmin edilmesi, sorulara yanıt verilmesi ve canlı olarak yapılan ankete katılmak gerekiyor. Tahminlerde ve soruların yanıtlarında doğru tercihleri işaretleyenler arasından rastgele seçilen bir kişi 50 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Sahneye çıkacak şarkıcılar belli oldu

24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gecede sahiplerini bulacak olan 91. Oscar Ödül Töreni’nde ödül adayı Bohemian Rhapsody filmine konu olan Queen grubu sahne alacak. Adam Lambert’in solistliğini üstlendiği Queen grubunun Oscar sahnesinde olacağı haberi, Akademi’nin resmi Twitter hesabında duyuruldu.

Bu heyecanlı gecenin en çok beklenen performansı ise A Star Is Born filminin yıldızları Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın Shallow şarkısı düeti olacak. Yılın en büyük sinema etkinliği 2019 Oscar gecesinde ayrıca Jennifer Hudson I'll Fight şarkısını seslendirirken, Gillian Welch ve David Rawlings When a Cowboy Trades His Spurs for Wings şarkısına düet yapacak.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, daha önce sürpriz bir ismin Mary Poppins Returns filminden The Places I'll Go adlı şarkısı seslendireceğini duyurmuştu. Daha sonra bu ismin ünlü şarkısı Bette Midler olduğu açıklandı. Akademi resmi olarak duyurmasa da Kendrick Lamar ve SZA’nın birlikte Black Panther filminden All the Stars şarkısını seslendirmesi de bekleniyor.

OSCAR ADAYLARI FİLMLER VE OYUNCULAR

En İyi Film

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

En İyi Yönetmen

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

En İyi Kadın Oyuncu





Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favourite

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity's Gate

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Adams (Vice)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliot (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)

Sam Rockwell (Vice)

En İyi Yabancı Film

Capernaum (Lübnan)

Cold War (Polonya)

Never Look Away (Almanya)

Roma (Meksika)

Shoplifters (Japonya)