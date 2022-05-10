Osayi-Samuel hücuma geçiyor

Başarılı oyuncu, sakatlık sonrası tam olarak hazır olmayınca Beşiktaş karşısında yedek başlamış ve 70. dakikada oyuna dahil olmuştu. Osayi-Samuel, Karagümrük ile hafta sonunda oynanacak karşılaşmada ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor. Ancak İsmail Kartal’ın öğrencisini, son haftalarda görev yaptığı sağ bek pozisyonunda değil, hücum hattında görevlendirmesi bekleniyor. Samuel, Karagümrük mücadelesinde Arda, Pelkas ve Mert Hakan’ın yokluğunda sağ açıkta forma giyebilir.