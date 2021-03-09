Osayi Samuel: 'Daha iyisi için çalışıyorum'

Bright Osayi-Samuel'i Fenerbahçe ara transferde İngiltere Championship takımı QPR'dan renklerine bağladı. 22. haftadaki Rize maçında sonradan oyuna giren Samuel, ardından ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Hatay deplasmanında Thiam'ın attığı ilk golde pozisyonun hazırlayıcısı olarak başrolde olan Samuel oynadığı 8 lig maçında da kendisi fileleri bulamamıştı. Samuel ilk golünü dün akşam Konya filelerine gönderdi.

'Geri çekildik'

Maçın ardından konuşan Nijeryalı oyuncu şunları söyledi: Gol attığım için çok mutluyum. İlk golümdü. Her maçta en iyi şekilde ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Attığım gol özgüven verdi. Daha fazlasını yapabilirim. Daha iyisini göstermek istiyorum. İkinci golden sonra biraz geri çekildik. Rakip biraz baskı kurdu. Bir sonraki maçta daha iyi bir performansla devam etmek istiyoruz.