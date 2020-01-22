İddialar kulübün eski yöneticisi Angel Vizcay'a ait. Vizcay, Bask kulübünün kümede kalabilmesi için, 2013'te Getafe'ye, 2014'te de Real Betis'e para verildiğini söyledi. Açılan soruşturmada Angel Vizcay, 6 eski Osasunalı yönetici ile 3 eski Real Betisli oyuncuyu ihbar etti. İddialar arasında Osasuna'nın rakipleriyle karşılaşan takımlara teşvik primi verdiği de var.

Kulübün o dönemki başkanı Miguel Archanco da suçlamaları kısmen kabul etti. Archanco, hiçbir kulüp veya oyuncuya kendilerine yenilmeleri için para vermediklerini, ama Real Betis'e küme düşme hattındaki rakipleri Real Valladolid'i yenmeleri için teşvik verdiklerini kabul etti.

Osasuna 2012-2013 sezonunu 16. sırada bitirerek La Liga'ya tutunmuş, ancak bir sonraki sezonu 18. sırada bitirip küme düşmüştü.

Kaynak: Ntv Spor