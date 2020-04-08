Ortaya son aday Lucas Robertone

Obi Mikel'in ayrılmış olması, Ndiaye'nin de henüz bonservisinin alınmaması nedeniyle orta saha arayışında olan Trabzonspor'un gündemine gelen son isim Lucas Robertone... Bordo-Mavililer'in, Arjantin ekibi Velez Sarsfield'da oynayan 23 yaşındaki oyuncu için araştırmalara başladığı öne sürüldü.

Oyuncu izleme ekibinden detaylı rapor istendiği belirtilirken, teknik heyetin de Jose Sosa'dan vatandaşı hakkında görüş alacağı gelen haberler arasında. Robertone bu sezon 24 maça çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi