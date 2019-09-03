Orta sahaya müthiş transfer

Transferin son gününde bombaları üst üste patlatan Galatasaray, bir sürpriz de orta saha takviyesiyle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Southampton’ın 26 yaşındaki oyuncusu Mario Lemina’yı kadrosuna kattı. Gabon’lu futbolcu, sezon sonuna kadar kiralandı. Böylece Nzonzi, Seri ve Lemina’dan oluşan, kiralık ancak çok etkili bir merkez orta saha hattı oluşturuldu. Dün öğleden sonra Türkiye’ye gelen Lemina, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladı. Yıldız futbolcunun bugünkü antrenmanda yerini alması bekleniyor.

31 milyon Euro ödendi

Southampton, Lemina’yı 2 yıl önce Juventus’tan 17 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Başarılı oyuncu, Juve’ye de Marsilya’dan 10 milyon Euro’ya geçiş yapmıştı. Marsilya öncesi Lorient altyapısında yetişen ve ilk transferini 4 milyon Euro’ya gerçekleştiren Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçında 1614 dakika şans bulurken, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş çok istemişti

Takımından ayrılmayı kafasına koyan Mario Lemina, birçok kulüple transfer görüşmesinde bulundu. Türkiye’den de özellikle Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmeyi çok istiyordu. Hatta Siyah-Beyazlı taraftarlar, sosyal medyada ‘hoş geldin’ klipleri hazırlayarak resmi imzaların atılmasını bekliyordu. Ancak son anda araya giren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanarak işi bitirdi. Transfer sonrası Beşiktaş taraftarı Lemina’yı kaptırdıkları için Siyah- Beyazlı yönetime sosyal medyadan tepki gösterdi.

Hem hücum hem savunma

Mario Lemina, temposu, tekniği ve fizik gücüyle tam bir modern orta saha görüntüsü çiziyor. Maç boyunca hem hücumu hem de savunmayı düşünen ve her iki ceza sahası arasında sürekli gidip gelen Lemina, defansif gücünün yanı sıra top taşıması ve oyun kurma becerisiyle de fark yaratıyor. Ayrıca orta sahanın yanı sıra stoper ve sağ bek olarak görev yapabilmesi, Lemina’yı tam bir joker haline getiriyor.

Yasin Cam