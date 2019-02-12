Orta sahada Yassine Benzia sürprizi
Mehmet Ekici ve Miha Zajc, Avrupa Ligi kadrosunda yer almıyor. Fenerbahçe’nin bu akşam orta sahayı Mehmet Topal, Jailson ve Tolgay Arslan üçlüsüyle kurması bekleniyor. Ancak Ersun Yanal’ın bu bölgede sürpriz bir seçim yapma ihtimali de var.
Süper Lig kadrosundan çıkartılan Yassine Benzia, Zenit karşısında 11’de görev yapabilir. Yanal, TFF’ye yeni liste verilmeden önce Yeni Malatya ve Göztepe karşısında 24 yaşındaki oyuncusunu 11’de oynatmıştı. Benzia, Avrupa maçlarında da şans verilmemesi halinde sezonu takımla idman yapıp, maaşını alarak tamamlayacak.