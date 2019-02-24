Ormanspor, İstanbul Üniversitesi'ni deplasmanda mağlup etti: 63-88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ni 88-63 yendi.

24 Şubat 2019, Pazar 18:57
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Ormanspor, İstanbul Üniversitesi'ni deplasmanda mağlup etti: 63-88

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda İstanbul Üniversitesi’ni 88-63 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | İstanbul Üniversitesi: 63 - OGM Ormanspor: 88

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Ergin Sarı, Abdullah İlik, Dorukhan Kalyoncu

İstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş 17, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 12, Fall 2, Waykins 14, Hande Güven 4, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 2, Kardelen Gezgin 2, Şuğranur Hatice Sönmez

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 7, Ruzickova 23, Copper 21, Dilan Aşkın 5, Ladin Özel 2, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Şahin 8, Havanur Yılmaz 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 34-36

3. Periyot: 45-60

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