Orman kararını verdi! Seçime girmiyor

Medipol Başakşehir maçı ardından düzenlediği basın toplantısında görevi bırakma kararı aldığını açıklayan, ancak olağanüstü yönetim kurulu toplantısında istifa etmediği için yeniden aday olabileceği konuşulan Başkan Orman’ın iddiaların aksine seçime girmeyeceği bildirildi. Ağır eleştiriler ve taraftar tepkileri nedeniyle kırgın olan Fikret Orman’ın yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde adaylık konusundaki düşüncesini paylaştığı ifade edildi.

Mart 2012’den bu yana başkanlık koltuğunda oturan ve birçok kongreden zaferle ayrılan Fikret Orman’ın görevden ayrılmaya kararlı olduğu kaydedildi.

Vodafone Park’ın yanı sıra 2 Süper Lig şampiyonluğu sığdırdığı 7.5 yıllık sürecin ardından görevi bırakmak isteyen Orman’ın önümüzdeki günlerde bu düşüncesini kamuoyuna ilan edeceği ileri sürüldü.

(Milliyet)