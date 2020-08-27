Orkun Türkiye'de abisi Azerbaycan'da
Feyenoord'un yıldız ismi Orkun Kökçü, Hollanda'nın çeşitli alt yaş takımlarında forma giymesine rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Orkun'un abisi Ozan Can Kökçü ise kariyerine Azerbaycan Milli Takımı'yla devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan'ın A Takımı'nın dün açıklanan UEFA Uluslar Ligi kadrosunda 22 yaşındaki futbolcu da yer aldı.
Feyenoord'un yıldız ismi Orkun Kökçü, Hollanda'nın çeşitli alt yaş takımlarında forma giymesine rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Ay-Yıldızlılar'la U21 maçlarına çıkan ve A Takım'ın Euro 2021 kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Orkun'un abisi Ozan Can Kökçü ise kariyerine Azerbaycan Milli Takımı'yla devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan'ın A Takımı'nın dün açıklanan UEFA Uluslar Ligi kadrosunda 22 yaşındaki futbolcu da yer aldı. Abi Kökçü, Azerbaycan'ın Lüksemburg ve Güney Kıbrıs'la oynayacağı maçlarda ilk kez A Milli olma sevinci yaşayacak.