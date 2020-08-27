Feyenoord'un yıldız ismi Orkun Kökçü, Hollanda'nın çeşitli alt yaş takımlarında forma giymesine rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Ay-Yıldızlılar'la U21 maçlarına çıkan ve A Takım'ın Euro 2021 kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Orkun'un abisi Ozan Can Kökçü ise kariyerine Azerbaycan Milli Takımı'yla devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan'ın A Takımı'nın dün açıklanan UEFA Uluslar Ligi kadrosunda 22 yaşındaki futbolcu da yer aldı. Abi Kökçü, Azerbaycan'ın Lüksemburg ve Güney Kıbrıs'la oynayacağı maçlarda ilk kez A Milli olma sevinci yaşayacak.