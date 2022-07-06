Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Leicester City'de transfer çalışmaları sürüyor.

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Leicester, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı.

NTV Spor'un Athletic'e dayandırdığı haberde, geçtiğimiz sezonun devre arasında da Orkun Kökçü ile ilgilenen Leicester City'nin bu yaz transferi bitirmek istediği ifade edildi.

Orkun Kökçü daha önce Voetball International'a verdiği röportajda, "Bir kulüp iyi bir projeyle gelirse ve Feyenoord bu transferden iyi para kazanırsa ayrılmayı düşünebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Eredivisie ekibi Feyenoord'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü ile Arsenal ve West Ham United'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.