Hollanda'da Feyenoord formasıyla harikalar yaratan milli futbolcu Orkun Kökçü, Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden biri olarak görülüyor. 20 yaşındaki yıldız futbolcu şimdiden Premier Lig devlerinin gözdesi haline geldi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, Orkun Kökçü'yü gelecek sezon kadrosuna katmak için iki Premier Lig ekibi Arsenal ve Tottenham yarışıyor. İngilizler, Arsenal'in 2020'de sözleşme imzalamaya çalıştığı milli futbolcuya uzun süredir ilgi duyduğunu ancak Tottenham'ın da bu yarışında Arsenal ile kafa kafaya mücadele etmeye hazır olduğunu aktardı.

İlk temas gerçekleşti

Spurs'un Orkun'un temsilcileriyle iletişim kurduğu ve transfer için temasların devam edeceği belirtildi.





Hollanda'nın en iyisi seçildi

Bu sezon Feyenoord ile 17 lig maçında 2 gol 2 asistlik performans sergileyen Orkun Kökçü, geçtiğimiz günlerde Hollanda’da Mart ayının 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçilmişti.



