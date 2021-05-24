Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü normal sezonun tamamlanmasının ardından EURO 2020 hazırlıkları nedeniyle Milli takım kampına katılmak için Türkiye'ye geldi.

Genç futbolcu havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transfer konusuna değindi.

Transferle ilgili sorulan soruya Orkun Kökçü, " Transfer işleri babamda, şu anda Milli Takım 'a konsantreyim. EURO 2020 genç yaşta hayal. Bunu yaşamak istiyorum ve inşallah kadroda olurum. Genç oyuncular olarak EURO 2020'de kendimizi göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Advocaat açıklaması

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe 'yi çalıştıran, Feyenoord'da teknik direktörlük kariyerini sonlandıran Dick Advocaat hakkında ise Orkun Kökçü, "Son maçını kazanmak istedi, onun için yendik. Güzel bir şekilde takımdan ayrıldı. Ona başarı dilemek istiyorum" dedi.

Milli Takım sorusuna da Kökçü, "Milli formayla her şeyimi vermek istiyorum. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah, gruplardan çıkarız ve şampiyonada güzel yere geliriz" yanıtına verdi.