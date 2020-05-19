İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, son dönemde takımı Feyenoord ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılması beklenen Türk oyuncu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Mundo Deportivo'ya göre Avrupa'nın birçok takımının listesinde yer alan Orkun'un transferi için avantajlı ekip Arsenal... Mikel Arteta, genç oyuncuyu 'Yeni Özil' olarak kullanmak istiyor.

Arsenal, 19 yaşındaki oyuncunun transferini 20-30 milyon Euro aralığındaki bir bedelle tamamlamak isterken Chelsea, Sevilla, Valencia ve Betis'in de takibi sürüyor.