Orkun Kökçü yarışında avantaj Arsenal'in

Feyenoord'dan ayrılması gündemdeki Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi adına en avantajlı takımın Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal olduğu belirtildi.

19 Mayıs 2020, Salı 13:20 Son Güncelleme:
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Orkun Kökçü yarışında avantaj Arsenal'in

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, son dönemde takımı Feyenoord ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılması beklenen Türk oyuncu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Mundo Deportivo'ya göre Avrupa'nın birçok takımının listesinde yer alan Orkun'un transferi için avantajlı ekip Arsenal... Mikel Arteta, genç oyuncuyu 'Yeni Özil' olarak kullanmak istiyor. 

Arsenal, 19 yaşındaki oyuncunun transferini 20-30 milyon Euro aralığındaki bir bedelle tamamlamak isterken Chelsea, Sevilla, Valencia ve Betis'in de takibi sürüyor. 

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