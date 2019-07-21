Orkun Kökçü: 'Türk olmaktan hep gurur duydum'

Hollanda'nın U-17, U-18 ve U-19 takımlarında forma giyen gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen ancak takımı Feyenoord'la dört yıllık yeni sözleşme imzalayan genç yetenek, kararının nedenlerini Hollanda basınına açıkladı.

Ülkede yayım yapan Voetbal International dergisine konuşan Kökçü, "Türkiye Futbol Federasyonu'yla son dönemlerde pek çok kez görüştük. Aynı zamanda menajerim ve Türk Milli Takımı'nın antrenörleriyle de görüşmelerimiz oldu. Teklif gelince bunu kabul etmek zorunda olduğumu düşündüm. Türk insanı gururludur, ben de bu gururu her zaman içimde taşıdım." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler