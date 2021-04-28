Orkun Kökçü transferi için talipler artıyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig takımlarının da radarında olan 20'lik orta saha için Sampdoria ve Lazio da devreye girmiş durumda...

Orkun ve menajerinin kısa süre içinde kulüp temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Başarılı oyuncu, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orkun'un Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor ve Feyenoord'un bonservis için en az 15 milyon euro isteyeceği belirtiliyor. Yıldız oyuncuyu Leeds United ve Arsenal gibi İngiliz takımları da istiyor.





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