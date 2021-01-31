Orkun Kökçü önemli bir spor branşı olan ve dünyada oldukça önemli bir seyirci kitlesine sahip olan futbol sporuna gönül vermiş ve bu alanda da önemli başarılara imza atmış çok kıymetli bir futbolcu olarak öne çıkmaktadır. Orkun Kökçü, resmi kupalarda bir kez, özel maçlarda bir kez ve Avrupa şampiyonasında iki kez olma üzere son derece önemli olan dört maçta forma giymiş olup bu kapsamda futbol tarihine adını silinmez harflerle yazdırmış önemli Türk futbolcular arasındadır. Futbol kariyerini Orta Saha mevkisinde oynayarak sürdüren genç oyuncu Eredivise takımlarından Feyenoord'da oynamaktadır. 1,75 beş boyundaki sporcu 23 numaralı futbol forması ile sahaya çıkmaktadır.

Orkun Kökçü nereli?

Türk futbolcu Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar iline bağlı olan Emir ilçesinin Suverez köyündendir.

Orkun Kökçü kaç yaşında?

Doğum tarihi 29 Aralık 2000 olan Orkun Kökçü henüz 20 yaşında olup Hollanda'da başlamış olduğu futbol kariyerini yine Hollanda'da sürdürmekte olan son derece genç bir Türk futbolcudur.

Orkun Kökçü hangi takımlarda oynadı?

Henüz futbol kariyerinin başlarında olan Orkun Kökçü, futbol alt kariyerine 2007 ve 2011 tarihileri arasında Stormvogels takımında başlamış olup 2011 ve 2014 tarihleri arasında FC Groningen ve 2014 ile 2018 tarihleri arasında da Feyenoord takımında devam etmiştir. Genç futbolcunun milli takım kariyeri ise 2017 yılında Hollanda U-17 takımında başlamış olup 2017 ve 2018 tarihleri arasında Hollanda U-18 ve 2018 yılı ile 2019 tarihleri arasında Hollanda U-19 olarak devam etmiştir.

Genç bir futbolcu olan Orkun Kökçü ayrıca Türkiye U-21 ve Türkiye milli takım oyuncusu olarak milli takım kariyerini sürdürmüştür. Genç futbolcu profesyonel futbol kariyerinde 33 maça çıkmış ve 5 gole imza atmıştır. Ayrıca milli takım kariyerinde toplam 22 maça çıkmış ve bu süreçte de toplam beş kez topu ağlarla buluşturmuştur.

Orkun Kökçü 2021'de hangi takımda oynuyor?

2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katılmış olan Orkun Kökçü, 17 Eylül 2018 yılında KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert takımı karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta henüz 17 yaşında olup Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıkmış çok başarılı bir futbolcudur.

Feyenoord'un ikinci golünü atmayı başaran Orkun Kökçü Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yapmıştır. Genç ve futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran genç Türk futbolcu oyuna sonradan girdikten sonra bir gol atmış ve birde asist yaparak skora önemli bir katkıda bulunmuştur.

10 Nisan 2019'da, Feyenoord takımı ile sözleşmeye imza atan genç futbolcu sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştır. Bu kapsamda Orkun Kökçü 2021'de hangi takımda oynuyor sorusunun cevabı Feyenoord takımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Orkun Kökçü'nün maaşı ne kadar?

Genç ve başarılı bir futbolcu olan Orkun Kökçü ile alakalı olarak en çok merak uyandıran bir başka önemli konu başlığını ise Maaşı ne kadar sorusu oluşturuyor. Bu sorunun yanıtı ise Orkun Kökçü 4.800 EURO maaş alıyor şeklinde olmaktadır.

Orkun Kökçü futbol kariyeri boyunca toplam kaç gol atmıştır?

Orkun Kökçü hem profesyonel hem de de milli takım kariyeri boyunca toplamda 55 gole imza atmış bir futbolcudur. Bu bakımdan futbol sporunun aranan futbolcuları arasındaki yerini güçlü bir şekilde almış ve almaya devam etmektedir.

Orkun Kökçü nerede dünyaya gelmiştir?

Türk futbolcu Orkun Kökçü, bir Avrupa ülkesi olan Hollanda'nın Haarlem şehrinde dünyaya gelmiş ve Hollanda'da yetişmiş olan son derece kıymetli bir Türk milli futbolcu olup futbol yaşamı boyunca çok önemli başarılara imza atmış durumda olan ve aranan sporcular arasında yer almaktadır.