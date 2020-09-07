Orkun Kökçü ilk kez...

Futbol hayatını Hollanda temsilcisi Feyenoord'da sürdüren Orkun Kökçü dün akşam bir ilki yaşadı. Macaristan maçında kulübede oturan 19 yaşındaki oyuncu, Sırbistan karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Genç orta saha böylece ilk kez Ay-Yıldızlı formamızı giydi. 60 dakika sahada kalan Orkun performansıyla beğeni kazanırken, uzun yıllar Kırmızı- Beyazlı formayı terletebileceğini gösterdi.