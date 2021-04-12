Orkun Kökçü için Arsenal, Tottenham ve Leeds yarış halinde

Hollanda'nın Feyenoord takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor.

Todofichajes.com'un haberine göre Tottenham ve Arsenal'in gündemindeki yıldız futbolcu için Leeds United da devreye girdi. Haberde Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Orkun Kökçü için Arsenal ve Leeds United'la yarış halinde olduğu ve genç yıldız için bir an önce temaslara başlaması gerektiği vurgulandı. Orkun bir dönem bir başka Premier Lig ekibi Leicester City'nin de gündemine gelmişti.

24 maçta 5 gole katkı

Feyenoord altyapısından yetişen milli yıldız, bu sezon kırmızı beyazlılarla lig ve kupada çıktığı 24 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı yaptı. Orkun, geçtiğimiz ay Hollanda'da geçtiğimiz ayın en iyi 21 yaş altı futbolcusu seçilmişti.



