Orkun Kökçü boş geçmedi! Feyenoord-CSKA Moskova maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan mücadelenin ilk devresi 0-0 sona ererken, ikinci devre tam 4 gol çıktı. 63'te Ridgeciano Haps'ın golüyle öne geçen Hollanda ekibi, 71'de Orkun Kökçü'nün golüyle farkı 2'ye çıkardı. 72'de Lutsharel Geertruida skoru 3-0'a getirirken, 79'da Marcos Senesi'nin kendi kalesine attığı gol sonucu belirledi.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Feyenoord, K Grubu'ndaki ilk 3 puanını aldı, 3. sıraya yerleşti. 3. maçlar sonunda da galibiyetle tanışamayan CSKA ise 2 puanla son sırada kaldı. Grupta oynanan diğer maçta Dinamo Zagreb, Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı maçta 71 dakika sahada kaldı.

'Çok daha iyi olacak'

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Orkun Kökçü'nün gol atmasından ve iyi oyunundan mutluyum. Daha yeni başlıyor. Çok daha iyi olacak." dedi.

'Daha iyi olmak için çalışıyorum'

Daha iyi olmak için çalıştığının altını çizen Orkun ise, "Genç oyuncuyum ve kendimi futbolun dışındaki kötü dünyadan uzak tutmam gerekiyor. Neyi daha iyi yapmam için sürekli akıl aldığım insanlar var. Daha iyisini yapabilecek potansiyelim olduğunu söylüyorlar, ben de daha iyi olmak için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sonuçların ardından K Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Dinamo Zagreb / 5 puan

2- Wolfsberger / 4 puan

3- Feyenoord / 4 puan

4- CSKA Moskova / 2 puan



