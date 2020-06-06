Orijinal, yeni ve yerli belgeseller

Digital yayıncılık konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden D-Smart, uydu üzerinden verdiği hizmetlere ilave olarak DSmart GO ile abonelerini bu kez daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yeni belgeseller ile buluşturuyor.

Belgesel arşivi yaratacaklar

'Sert Ünlüler', 'Açık Mutfak' ve ‘Ters Yön' belgeselleri yayına giren D-Smart proje genel koordinatörü Başar Başarır, "İzleyen herkesin beğeneceğine inandığımız bu yerli belgeselleri yayınlamaktan sevinç duyuyoruz" derken, proje ve yayın sorumluları Senem Taşdemir ile Savaş Doğan ise hedeflerinin geniş bir belgesel arşivi yaratmak olduğunu vurguladı.

İşte tamamı orijinal ve yerli olan belgeseller ve konuları:

Sert Ünlüler: Gazeteci/müzik yazarı Müjde Yazıcı Ergin’in yönetmenliğinde Fuat, Eypio, Şanışer, Saian, Patron, Pi gibi isimlerin kariyerlerine odaklanıyor.

Açık Mutfak: Sıradışı yemek kültürlerinin sınır tanımayan sofraları yerel ürünler ve farklı lezzetlerle D-Smart GO ile Açık Mutfak’ta tadılıyor.

Ters Yön: Herkesin gittiği modern yaşamın işaret ettiği yönün tersine gidenler, ters yöne gitmenin binbir şeklini ilham verici öyküleriyle DSmart GO’da anlatıyorlar.