Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi 97-83 mağlup eden TOFAŞ’ın başantrenörü Orhun Ene, son periyottaki iyi oyunla maçı kazandıklarını söyledi.

Orhun Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin iyi ve tehlikeli bir takım olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.

Ene, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz hem milli takıma oyuncu veriyoruz hem Avrupa maçları oynuyoruz. Bu da oyuncularımızın yorulmasına sebep oluyor. Rakip tam tersine daha dinlenerek bu maça geldi. Hayat bizim için kolay değil. Bu gerçekle yaşıyoruz. Maçları bir noktaya getirip koparamamamızın sebebi de bu. Büyükçekmece’yi tebrik ediyorum. Onlar ligin ilk maçlarında iyi bir çıkış yakalamıştı. Son periyotta gösterdiğimiz enerjiyi daha erken gösterebilseydik maçı da daha erken koparabilirdik. Türkiye ligindeki neredeyse tüm maçlarda bu aslında böyle oluyor. Kendinizden daha alt sıralardaki takımlarla oynarken elinize geçen kırılma anlarındaki fırsatları iyi oynarsanız maçı koparıp alıyorsunuz. "