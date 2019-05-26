Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 82-73 mağlup ederek yarı finale yükselen TOFAŞ'ın başantrenörü Orhun Ene, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Farklı bir sezon yaşadıklarını aktaran Ene, "EuroLeague takımları hariç kimse ne yapacağını bilmiyor. Birçok haftayı maç yapmadan geçirdik. EuroLeague ve milli takım aralarından dolayı ritim bulamıyorsunuz. Play-Off’a ritimli girip girmediğimizi bilmiyorduk. Beşiktaş çok büyük sorunlarla uğraşıyor. Oyuncu kaybettiler. Bu kadro sezon başındaki kadrodan farklı. Play-Off’ta göstermemiz gereken mücadeleyi ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ene, kenardan oyuna dahil olan oyunculardan önemli katkılar aldıklarını vurgulayarak, "Sonraki aşama önemli tecrübe edineceğimiz bir tur olacak. Umarım lige renk katıp katkı sağlarız." şeklinde sözlerini tamamladı.