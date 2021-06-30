Orhun Ene: Oynadığımız oyun ve kazanma şeklimiz bizi ifade etmiyor

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada ayağındaki ilk maçında Milli Takımımız, Uruguay'ı 95-86 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrasında Milli Takımımızın Başantrenörü Orhun Ene, açıklamalarda bulundu.

Kazanmanın önemli olduğunu fakat oyun anlamında gelişmemiz gerektiğini belirten Orhun Ene, "Zor bir maç oldu. Öncelikle tam kadro olarak turnuvaya tabii ki yeterli hazırlık sürecimiz olmadı. Furkan ve Ersan bize Kanada’da katıldı ve ilk maçlarına bugün çıktılar. Adaptasyon sürecine ihtiyacımız vardı. Kazanmak önemliydi. Kazandığımız için turnuvada şansımız devam ediyor. Grupta oynayacağımız maçlar çok önemli. Bugünü iyi değerlendirmeliyiz. Oynadığımız oyun ve kazanma şeklimiz bizi ifade etmiyor. Bu süreçte maç içinde iniş çıkışlar olabiliyor. Mental anlamda ‘ya tamam ya devam’ maçları olduğundan oyuncular üzerinde baskı oluşuyor. Devreyi daha farklı önde kapatabilirdik. Ancak erken atışlar ve savunmadaki hatalarımız nedeniyle 6 sayıyla önde tamamladık. Uruguay takımı tecrübeli oyunculara sahip, sert bir ekip. Bize tam sahada baskı yaparak organizasyonumuzu bozdular. 2. yarıya çok iyi başlamadık ve geriye düştük. Maçın bazı kısımları hakkında çok olumlu konuşamayız fakat oyuncularıma hakkını vermem gerekiyor. Maç sonunda sergiledikleri güven ve agresiflik çok önemliydi. Maçın son 5 dakikasında hem savunmada hem de hücumda daha agresif bir oyun oynadık. Bunun sayesinde maçı çevirmeyi başardık. Çekya karşısında daha iyi organize olacağımıza inanıyorum. Uruguay isim olarak insanları etkilemese de gerekli farkı yakaladılar. Bu turnuva kolay değil. Kazanarak başlamak önemli. Daha iyisini yapmak için çözmemiz gereken sorunlar var. Çekya karşısında kazanmayı bilirsek iki maç için daha ritimde ve özgüvende olacağız" ifadelerini kullandı.



