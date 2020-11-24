Orhun Ene: 'O heyecanı yine yaşıyorum'

A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca'yla yollarını ayıran ve Orhun Ene'yle anlaştığını daha önce açıklayan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), başarılı antrenörle dün resmi imzaları attı. Çevrimiçi düzenlenen törende, TBF Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan ve başantrenör Orhun Ene açıklamalarda bulundu.

'Benim öncelikli görevim'

Çok heyecanlı olduğunu belirten Ene, "Senelerce A Milli Takım formasını giydim, antrenörlükte de her kademede görev yaptım. Milli Takım’a çağrıldığım zaman yaşadığım heyecanı yine yaşıyorum. Geçmişe yönelik çok farklı tecrübelerim var. Oyunculuktan sonra da antrenörlükten sonra da. Ama neticede Milli Takım’da çalışmak, benden önce çalışmış Ergin hoca gibi, Ufak hoca gibi değerli antrenörlerimizin getirdiği seviyede bir Milli Takım’a kaktıda bulunmak benim en öncelikli görevlerimden biri olacak" dedi. Bu arada Ene daha önce de Tanjevic'in yardımcılığını yapmış ve 2011'de Ay-Yıldızlı ekibin başına geçmişti.

'En değerli hocalardan biri'

Ömer Onan ise Ene’nin 2022 Eylül’de yapılacak Avrupa Şampiyonası’nın bitimine kadar Basketbol A Milli Takımı’nın başantrenörü olacağını aktararak, "A Milli takımımızın yeni başantrenörü Orhun Ene, Türk basketbolunun yetiştirdiği en değerli hocalardan. Sezon sonuna kadar çalışmama kararı olmasına rağmen, bu süreçte başta Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve beni kırmayıp, bu onurlu ve önemli görevi kabul ettiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.