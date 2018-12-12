Orhun Ene: 'Maçı çok istedik, çok arzu ettik. Maalesef başaramadık'

7DAYS EuroCup B Grubu 9. haftasında Fransa temsilcisi Limoges’e 98-92 mağlup olan TOFAŞ’ın başantrenörü Orhun Ene, çok istekli olmalarına rağmen maçı kazanamadıklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu kritik maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maç boyunca iyi mücadele ettiklerini belirten Ene, hücum ribauntlarında sıkıntılar yaşadıklarını ve EuroCup'ta kaybettikleri üç maçta da bu sebeple sonu getiremediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Eğer diğer maçlarda 3 hücum ribaundu alabilseydik, şimdi çok farklı bir yerdeydik. Bu maçta rakip takım sona doğru üç hücum yaptı ve hepsinde de üç sayılık isabet buldu. Bu skorda belirleyici oldu. Maçı çok istedik, çok arzu ettik. Maalesef başaramadık. Bu organizasyonda daha yeniyiz. Burada öğrenecek çok şeyimiz var. Çok kaliteli bir kupa. Neredeyse boş takım yok. Bizim için kötü olan şey, maçların sonunu getiremiyoruz. Son periyotta enerjimiz düşüyor. Daha çok tecrübe kazanmak zorundayız. Eminim önümüzdeki süreçte daha iyi olacağız."

Peronnet: "Kritik bir galibiyet aldık"

Limoges Başantrenörü Francois Peronnet, TOFAŞ takımının gücünü bilerek bu maça çıktıklarını söyledi.

Maç boyunca sık sık geriye düştüklerine dikkati çeken Peronnet, "Fark bir ara çift hanelere kadar çıktı. Buna rağmen geri dönmeyi başardık. Kritik bir galibiyet aldık. Oyuncularım üstün bir performans sergiledi. Mucize sayılar için de onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.