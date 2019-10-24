Orhun Ene: İstatistiklere baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi

Basketbolda 7DAYS EuroCup B Grubu dördüncü hafta maçında Litvanya temsilcisi Rytas’ı 91-81 yenen TOFAŞ’ın başantrenörü Orhun Ene, istatistik olarak iyi oynadıkları maçı daha da farklı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Maçın sonunu daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Ene, "Türkiye’de en iyi paylaşım, asist yapan takımlardan biriyiz. Maçın sonunu daha iyi oynamamız lazımdı. İstatistiklere baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Lige dönüyoruz şimdi. Bahçeşehir Koleji ile zorlu bir maçımız var. İşimizi ciddiye almamız lazım. Çok kredimiz yok onun farkına varmamız lazım. İnşallah sahaya çıktığımızda iyi enerjiyi yakalarsak daha iyi işler yapacağız." diye konuştu.