Orhun Ene: 'Bizden çok, karşı tarafın eksikleri sonucu belirledi'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor’u 95-74 yenen TOFAŞ’ın başantrenörü Orhun Ene, iç saha avantajını iyi kullanarak galip geldiklerini söyledi.

Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Afyon Belediyespor’un sezon başındaki kadrosunu koruyamadığını dile getirdi.

Orhun Ene, Afyon Belediyespor’un takım kimyasını kaybettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu skor üzerinden şöyle böyle oynadık demeyelim. Çok anlamlı olmaz. Afyon Belediyespor bu maçı da kazanabilirdi. Enerjileri kalmadı. Saha avantajıyla kazandık. Bizden çok, karşı tarafın eksikleri sonucu belirledi. Oyuncularımı oynadıkları basketboldan dolayı tebrik ederim. Biz bir sürü oyuncuyu oynatmak istiyoruz. Süre vermek istiyoruz. Herkesi iyi basketbolcu olarak görüyoruz. Genç oyuncularımıza süre vererek ileride kaliteli oyuncu olmalarını hedefledik. Bu tip maçlar onlar için büyük fırsat. Burada bulacakları öz güven ileride fark edecek. Hücumdaki gidiş gelişlerden mutsuzum. Onun nedeni de skorer oyuncumuzun tek olması."