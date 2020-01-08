7Days EuroCup TOP 16 Turu H Grubu ilk maçında TOFAŞ, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı 84-82 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, iyi bir takım karşısında kazandıklarına işaret ederek, sakatlıkların kendilerini etkilediğini söyledi.

Maçın belli bölümlerinde deneyimsiz oyuncular ile oynadıklarını belirten Ene, "Yorgunluktan yapılan hatalar var. Aynı oyuncuları çok zorluyoruz. Biz gayret ediyoruz ama gruptan geçtikçe işler daha da zorlaşıyor. Bu maçta 12 sayı çok değerli bir fark. Bunu koruyabilmek için de oyuncuların inisiyatif alması lazım. Oyuncularımın iyi niyetli olduğunu biliyorum ama burada böyle şeyler oluyor. Neticede 10-12 senedir Avrupa'da oynayan kaliteli bir İspanyol takımını yedik. Bugün kazanmak güzel ama hatalarımızı hala konuşuyorsak TOFAŞ olarak daha iyisini istediğimiz için konuşuyoruz. Galibiyetimiz değerli ama maçın sonunda şansımızın sonucunda kazanmayı başardık" dedi.