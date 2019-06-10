Orhangazi Belediyespor’da kongre tarihi belli oldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)

Orhangazi Belediyespor’da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çil nezaretinde bir araya gelen yöneticiler olağan genel kurulunun 29 Haziran tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Orhangazi Belediyespor Gökmen Yıldıran Spor Tesisleri’nde saat 19.00’da başlayacak olan genel kurulda Orhangazi Belediyespor’un tüzük değişikliğine gitmesi de bekleniyor. Önceki olağan genel kurulda alınan karar ile Orhangazispor olan kulübün ismi Orhangazi Belediyespor olarak değiştirilmişti. Üyelerden gelen teklif ve öneriler sebebiyle kulübün isminin yeniden Orhangazispor’a dönüştürüleceği öğrenildi. 29 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan olağan genel kurula tüm sporseverlerin davetli olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çil, Orhangazispor’un istenilen ve özlenen başarıları yeniden yakalayacağına emin olduğunu ifade etti.