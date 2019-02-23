Orhan Kaynak: Telafi edip düzelteceğiz, başka şansımız yok

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Adanaspor karşılaşması, Adanaspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda Boluspor teknik direktörü Orhan Kaynak, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Daha fazla çalışmaları gerektiğine dikkat çeken Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Bu maçı çok istiyorduk. Kazanmayı çok arzuluyorduk. Oyuncu arkadaşlarımın da isteği, arzusu maçtan önce konuşmaları hep bu yöndeydi. Önde basan, rakibi oynatmayan bir Boluspor olacağını düşünüyorduk. Tabii ki dönem dönem bunları yaptık. Daha fazla isteyip, daha çok mücadele etmemiz lazım. Bu sıkıntılı günleri geçirecek olan bu oyuncularımız, bizleriz. Daha fazla çalışıp bunu telafi edip düzelteceğiz. Başka şansımız yok. Boluspor’un iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Yeterince taraftarlarımızı üzdük. O yüzden bir an önce dirilmemiz, ayağa kalkmamız lazım” dedi.