Orhan Kaynak: Bundan sonraki süreç kazanmak için oynamak

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Galip gelecek pozisyonlar da direttik ama Gençlerbirliği oldukça iyi geldi. Bizim için bundan sonraki süreç kazanmak için oynamak. Canı yanan biraz daha fazla ağlıyor" dedi.

02 Nisan 2019, Salı 23:00
- A +
Orhan Kaynak: Bundan sonraki süreç kazanmak için oynamak

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Gençlerbirliğini tebrik etti. Üzgün olduğunu belirten Kaynak, "Gençlerbirliği sahada eksik kalınca bizim kazanmamız lazımdı. Galip gelecek pozisyonlarda direttik ama Gençlerbirliği oldukça iyi geldi. Bizim için bundan sonraki süreç kazanmak için oynamak. Canı yanan biraz daha fazla ağlıyor" şeklinde konuştu. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.