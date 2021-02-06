Beşiktaş altyapısından çıkan Orhan Gülle, Misli.com 2. Lig ekiplerinden Yomraspor'da futbol oynmakatadır.

Orhan Gülle kimdir? Orhan Gülle hakkında kısa bilgiler

Orhan Gülle, Türk futbol camiasında yer alan futbolculardan birisidir.

Orhan Gülle Hakkında Kısa Bir Analiz ve Özet Bilgiler:

Doğum tarihi ne zamandır? 15 Ocak 1992

Doğum yeri neresidir? Trabzon

Kaç yaşındadır? 28 (2020 tarihinde)

Boyu kaçtır? 1, 87 boyundadır.

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide maçlara çıkmaktadır? Orta saha- ön libero

Yan mevkide oynuyor mu? Merkez orta saha

Hangi ayağıyla daha iyi oynuyor? Gülle, sağ ayaklı.

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyor? N90 Sportif

Şu anda hangi kulüpte forma giyiyor? Yomra Spor

Orhan Gülle nerelidir?

Futbolcu, Trabzon, Düzköy ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Orhan Güller kaç yaşında?

Gülle, 2021 itibariyle 29 yaşında gelmiş bulunuyor. Gülle, 11 yaşından beri futbolla iç içe bir hayat sürmekte.

Orhan Gülle hangi takımlarda oynadı?

Orhan Gülle bugüne kadar pek çok farklı takımda oynadı.

Orhan Gülle’nin Kariyeri Hakkında Özet Bilgiler ve Oynadığı Kulüplerin Listesi:

Alt Yapı Zamanları – Futbolla İlk Tanışma

Esenlerspor (2003 - 2006 arası)

Gülle, ilk olarak altyapıya Esenlerspor ile girdi. Burada üç sene boyunca kendisini geliştirme imkanı buldu. Daha sonra 2006 yılında Beşiktaş alt yapı takımına giriş yaptı.

Beşiktaş Alt Yapı (2006 – 2010 arası)

Genç yeteneği Beşiktaş da fark etmişti. Bu sebeple 2006 – 2010 yılları arasında bu takımın alt yapısında top oynadı. Dört senenin sonunda alt yapı kariyeri son buldu.

Profesyonel Anlamda Futbola Geçiş Yapması

Gaziantepspor (2010 – 2014)

Gülle, profesyonel kariyerine Gaziantepspor ile başladı. Burada dört sene boyunca forma giydi. Toplam da 66 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Gençlerbirliği (2014)

Burada toplam da15 maça çıktı fakat hiç gol atamadı.

Kayseri Erciyesspor (2015)

2016 yılına kadar burada kaldı. Toplam da 4 maça çıkma fırsatı buldu.

Sivasspor (2015 - 2016)

Burada bir sezon boyunca forma terletti. Toplam da 4 maça çıktı. Sivasspor, oyuncuyu kiralık olarak Boluspor’a gönderdi.

Boluspor (Kiralık / 2016)

2016 yılında Sivasspor tarafından buraya kiralık gönderildi. Boluspor’da oynadığı sezonda toplam da 6 adet maçta top koşturdu. Hiç gol kaydetmedi.

MKE Ankaragücü (2016 – 2017)

Sivasspor’a kiralık geri döndükten sonra Ankara’ya geldi. Burada Ankaragücü ile toplam da 20 adet maça çıktı.

Fethiyespor (2017)

Bir sene sonra Fethiyespor’a transferi gerçekleşti. Burada da toplam da 4 maçta oynama fırsatı buldu.

Silivrispor (2018)

2018 yılında burada oynadı. Toplam da 9 maça çıktı.

Ankara Demirspor (2018 - 2019)

Burada bir sezon geçirdikten sonra yeniden transfer süreci başladı.

Erokspor ( 2019 – 2020)

Erokspor, 2019 yılında oyuncuyu transfer etti. Daha sonra kiralık olarak gönderdi.

Yomra Spor (Kiralık / 2019 – 2020)

Futbolcu, bu takıma Erokspor tarafından kiralık verildi. Burada da bir sezon kiralık olarak kaldı. Sonra tamamen buraya transferi gerçekleşti.

Yomra Spor (2020 – 2021 / devam)

Oyuncunun tamamen transferi 2020-2021 sezonunda oldu. Burada 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Orhan Gülle'nin kariyerindeki önemli anlar neler?

Orhan Gülle, milli takımda da forma giydi. U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21 takımlarında maçlara çıktı. 2010 yılında Türk milli takımına alındı ancak maçlara çıkamadı.

Futbolcu, 2021 yılında da Yomra Spor ile beraber olacak. Maaşı hakkında ise hiç bir resmi açıklama bulunmuyor.