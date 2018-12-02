İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı ilk yarı iyi olduklarını, ikinci yarı oyuncuların konsantresinin kaybolduğunu söyledi.

Ağır bir zeminde oynadıklarını ifade eden İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı, “İki takımı da tebrik etmek lazım. Onlar da galip gelebilirdi, bizde galip gelebilirdik. Beraberlik, iki takıma da 1’er puan hayırlısı. Haftaya bakacağız. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı oyuncularımızın konsantresi kaybolunca böyle oluyor. Elazığspor beklediğimiz gibi çıktı. Bundan sonra da başarılar dileriz. Pozisyonları tartışsak da bir şey değişmiyor. Hakem böyle gördü diyelim” dedi.