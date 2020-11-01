Orhan Çıkırıkçı: Önemli olan 1-0’dan geri dönebilmek

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü’ne konuk olan İstanbulspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

İlk yarıda rakiplerinin daha etkili olduğunu vurgulayan Çıkırıkçı, "Biz de özellikle ikinci yarı iyi oynadık. Oyunu dengeledik. Son dakikalarda onlardan daha fazla pozisyon bulduk. Kaçırdığımız pozisyonları değerlendirebilseydik buradan 3 puanla dönebilirdik. Önemli olan 1-0’dan geri dönebilmek, iyi oyun oynayabilmek. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu kaybettiğimiz puanları da telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.