Orhan Çıkırıkçı: Galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz

TFF 1.Lig'de 19'uncu haftanın kapanış maçında konuk ettiği zirve takipçisi İstanbulspor, Altay'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir rakibi mağlup ettiklerini belirterek, oyuncularını kutladı.

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını kaydeden Çıkırıkçı, "İlk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı biraz baskı yedik ve kalemizde golü gördük, 2-1 oldu. Sonra kontrataktan bir gol bularak skoru 3-1’e getirdik ve rahatladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bu şekilde iyi oynayıp galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Altay’a da bundan sonrası için başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.