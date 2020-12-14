Orhan Çıkırıkçı: Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Menemenspor’u deplasmanda 2-1 yenen İstanbulspor'un Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, oyuncularını tebrik etti ve “Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz” dedi.

“Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyunla buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Son haftalarda iyi oynamamıza rağmen sonuç bölümünde sıkıntı çekiyorduk. Bugün geriye düşmemize rağmen oyuncularımız iyi bir direnç gösterdiler. İnşallah önümüzdeki haftalarda da galibiyetlerle devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.