Orhan Çıkırıkçı: Çalışmanın meyvesini aldık

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Çıkırıkçı, “Zor bir maçtı. İki takım da ilk yarı pozisyon bulamadı. İkinci ayrı bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Bu hafta iyi çalıştık. Çalışmanın meyvesini aldık. Çocukları tebrik ederim. İnşallah bundan sonra devam eder” ifadelerini kullandı.