Orhan Çıkırıkçı: Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Özellikle saha hakkında konuşmak istiyorum. Çim zemin olmayınca biraz zorluk çektik. Bu durum ev sahibi takım için avantaj olabilir ama biz sahamızda çim zeminde oynadığımız için oyuncularımız zorluk çekti. İyi bir mücadele oldu. Buradan 1 puanla ayrılmak bizim için iyidir" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim / ANKARA (İHA) -