TFF 1. Lig’in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor’u 5-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "İyi bir oyun oldu. Özellikle ikinci yarı daha iyi toparladık. İlk yarı 2-2 bitti. Rakibimiz ilk yarı iyi direnç gösterdi. İkinci yarı başlar başlamaz golü bulunca rakibin direnci de kırıldı. Daha sonra diğer goller de gelince farklı bir galibiyetle buradan ayrılıyoruz. İnşallah iyi çalışıp, son maçımızda Balıkesirspor ile oynayacağımız erteme maçını da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.





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