Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan Orhan Ak, hakkındaki iddialarla ilgili olarak Fanatik’e çok net açıklamalar yaptı.

Galatasaray ’da Okan Buruk döneminin resmen başlamasının ardından teknik ekipte yer alacağı ileri sürülen Ak, Trabzonspor’la yola devam edeceğini aktardı.

"Avcı ile kader birliğimiz var"

“Abdullah Avcı ile kader birliğimiz var” diyen Orhan Ak, şöyle konuştu: “Abdullah hoca ile çok uzun zamandır birlikteyiz. Trabzonspor ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da çok büyük hedeflerimiz var. Gelecek planlaması yapıyoruz. Bir başka alternatifi şu an için düşünmem olanaksız. Konsantre olduğumuz tek şey, Trabzonspor’un başarılarını sürekli kılmak.”

Atalay Özçelikli - Özel Fanatik.com.tr