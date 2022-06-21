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Orhan Ak'tan Galatasaray açıklaması

Okan Buruk - Galatasaray birlikteliğinin resmen başlamasının ardından Sarı-Kırmızılı ekipte görev alacağı iddia edilen Orhan Ak, Fanatik’e konuştu

21 Haziran 2022, Salı 13:46 Son Güncelleme:
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Orhan Ak'tan Galatasaray açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan Orhan Ak, hakkındaki iddialarla ilgili olarak Fanatik’e çok net açıklamalar yaptı.

Galatasaray ’da Okan Buruk döneminin resmen başlamasının ardından teknik ekipte yer alacağı ileri sürülen Ak, Trabzonspor’la yola devam edeceğini aktardı.

"Avcı ile kader birliğimiz var"

“Abdullah Avcı ile kader birliğimiz var” diyen Orhan Ak, şöyle konuştu: “Abdullah hoca ile çok uzun zamandır birlikteyiz. Trabzonspor ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da çok büyük hedeflerimiz var. Gelecek planlaması yapıyoruz. Bir başka alternatifi şu an için düşünmem olanaksız. Konsantre olduğumuz tek şey, Trabzonspor’un başarılarını sürekli kılmak.”

Atalay Özçelikli - Özel Fanatik.com.tr

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