Orgill, takımdan ayrıldı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezon kadroda düşünmediği futbolculardan Dever Orgill, TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile anlaştı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Orgill, Erzurum kampından ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Dever Orgill ile yollarını ayırdı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın performansını yetersiz görmesi nedeniyle yeni sezon kadroda düşünmediği Orgill, Manisa FK ile anlaştı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Orgill, kırmızı beyazlı kulübün Erzurum kampından ayrıldı. Fraport TAV Antalyaspor yönetiminin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Gustavo Blanco'nun kendine takım bulması bekleniyor. Kırmızı beyazlı kulüple sözleşmesi devam eden Blanco, takımın Erzurum kampında yer almadı. Blanco'nun yeni takımıyla sözleşme imzalayıp, takımdan ayrılması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum kampına günde iki antrenmanla devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kırmızı beyazlılar, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla yeni sezona hazırlanıyor.

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