Mehmet Topal'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından ön libero transferi için hummalı bir çalışma içine giren Fenerbahçe yönetiminin Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu Orel Mangala'yla ilgilendiği resmen açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Hamburg'da kiralık olarak forma giyen genç yıldızın menajerliğini yapan Mehmet Eser, Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e verdiği demeçte "Fenerbahçe, Orel ile ilgileniyor. Ancak kendisinin Stuttgart'la 2023 yılına dek sözleşmesi var ve buna saygı gösterilmesi gerekiyor. Geri kalan her şey Stuttgart'a bağlı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Hamburg ile 34 maça çıkan Mangala, takımına 1 gol ve 5 asistle katkıda bulunmuştu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler