Ordu’da 'Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç Turnuvası' düzenlenecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç Turnuvası" gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte dünya genelinde spor müsabakalarına ara verilmesinin ardından, teknolojiyi en aktif şekilde kullanmaya başladığı belirtildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonla, Ordu’da evlerinde kalan yetenekli satranç sporcularının yarışma heyecanını arttırmanın amaçlandığı, ayrıca ülke genelindeki unvanlı sporcularla online müsabaka yapma fırsatı da yakalanacağı vurgulandı.

24 Nisan Cuma günü saat 21.00 ile 23.00 arası gerçekleştirilecek turnuvanın 3 2 (Üç dakika artı iki saniye) zaman temposunda olacağı belirtilerek, maçların, Dünya Satranç Federasyonu ustası (FM) Yasin Emrah Yağız tarafından Satranç Dünyam YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

Turnuvada ilk 10’a girecek sporculara toplam 2 bin 100 lira para ödülünün dağıtılacağı da ifade edildi.