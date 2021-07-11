Ordu Oral-B Triatlonu sona erdi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Altınordu ilçesi sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe, 27 ilden sporcular katıldı.

Sporcular, dün başlayan organizasyon çerçevesinde farklı kategorilerde yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti.

Yaş grubu kadınlar kategorisinde sporcularla birlikte denize giren sokak köpeği, renkli görüntüler oluşturdu. Sporcularla yüzen sokak köpeğinin, bir süre sonra yorulduğu görüldü. Bunu fark eden deniz polisi, köpeği bota alarak kıyıya ulaştırdı.

Etkinlik, dereceye girenlere madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Ordu Oral-B Triatlonu’nda derece yapan sporcular şöyle:

Elit Erkek: Emirhan Altıntaş, Enes Kızılcık, Bezhad Nobaripour (İran).

Elit Kadınlar: İpek Öztosun, Ayşenur Acar.

Genç Erkekler: Bartu Ören, Burak Pak, Enes Emir Çetiner.

Genç Kadınlar: Beril Selin Ergin, Nevra Başak Saatli, Nazik Tuba Kestel.

Yıldız Erkekler: Arda Aracı, Ege Kızılelma, Barış Türkcan.

Yıldız Kadınlar: Havin Duman, Elif Varlı, Selinay Tuğçe Kır.

AA