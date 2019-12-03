Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol Takımı oyuncularına veda

Bu elim kazada hayatını kaybeden iki genç sporunu ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Dün yaşamını yitiren iki sporcu için okullarında tören düzenlendi. Yakınları tarafından Yozgat’taki hastanelerden alınan Göksu Akyel (14) ve Sinem Aksu’nun (12) cenazesi, ilk olarak Altınordu ilçesindeki Karşıyaka ve Şirinevler Mahallesi’ndeki evlerine getirildi. Burada “helallik” alınmasının ardından 9. sınıf öğrencisi Göksu Akyel’in cenazesi tören için Ordu Lisesi, 8. sınıf öğrencisi Sinem Aksu’nun cenazesi ise 60. Yıl Ortaokulu bahçesine götürüldü.

Okul sıralarına çiçek bıraktılar

Okulda öğrencilerin öz geçmişlerinin de okunduğu törenler, yapılan duaların ardından sona erdi. Bu sırada sporcuların arkadaşları tarafından Akyel ve Aksu’nun okudukları sıralara çiçek bırakıldı. Törenlerin ardından Göksu Akyel’in cenazesi toprağa verilmek üzere Aybastı ilçesine, Sinem Aksu’nun cenazesi ise Gürgentepe ilçesine götürüldü. Törenlere, sporcuların ailelerinin yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, sporcuların arkadaşları ve velililer katıldı.