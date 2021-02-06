Yalnızca Fenerbahçe taraftarlarının değil futbola ilgi duyan herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış, hem başarılı performanslarıyla hem de örnek duruşuyla Türk futbolunun efsane isimlerinden biri haline gelmiş Lefter’in yaşam öyküsü kitap oldu.

Destek Yayınları biyografi serisinin yeni eseri, Yıldırım Kılıç'ın kaleme aldığı Ver Lefter'e Yaz Deftere “ordinaryüs” lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in hem futbol yaşamından hem de özel yaşamından kesitlere yer veriyor.

Lefter’in yalnızca Fenerbahçe taraftarları için değil tüm Türk futbol camiası için efsaneleşmiş futbolculuğunun yanı sıra ülkede yaşadığı zorlu günlerin tüm ayrıntılarını da okuyacağınız Lefter Küçükandonyadis - Ver Lefter'e Yaz Deftere, Destek Yayınları’ndan çıktı.