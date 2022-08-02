Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Orçun Ergün ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''1992 doğumlu, 1.95 boyundaki oyuncu, sırasıyla Beşiktaş , Ziraat Bankası, Şahinbey Belediye, Tokat Belediye Plevnespor, Arhavi Spor Kulübü, Halkbank, Solhan Spor Kulübü ve Sorgun Belediyespor’da forma giydi. A Milli Erkek Voleybol Takımımızın da kadrosunda yer alan milli oyuncu Orçun Ergün’e hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz.''