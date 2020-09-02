30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ordu çok özel bir etkinliğe sahne oldu. Tarihi zaferin 98’inci yıldönümünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Triatlonu Oral-B’nin sponsorluğunda, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile gerçekleşti. Yüzme, atletizm ve bisiklet branşlarında zorlu bir mücadeleye sahne olan triatlonda sporcuların sağlığının tehlikeye girmemesi için gereken önlemler alındı. COVID-19 pandemisi nedeni ile yarışma her sporcunun ayrı ayrı mücadele ettiği bir formatta yapıldı ve startlar birebir gerçekleştirildi.